Lula se reunirá com ministros para discutir preço de alimentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunirá com os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD), e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira (PT), nesta sexta-feira (24), para discutir medidas para reduzir o preço dos alimentos.

Nesta quinta-feira (23), os titulares das pastas estiveram reunidos com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para avaliar as alternativas. A expectativa é de que as ações sejam apresentadas ao presidente no encontro de sexta.

Entenda a alta dos alimentos:

O aumento nos preços é resultado de eventos climáticos extremos que afetaram a produção de alguns itens no ano passado, como o arroz.

Durante reunião ministerial, Lula cobrou ministros por medidas para baratear o preço de alimentos.

Representantes da indústria de alimentos apresentaram algumas sugestões, entre elas a flexibilização nas regras da data de validade de alguns produtos. O governo, no entanto, nega a possibilidade de adotar tal medida.

Nessa quarta-feira (22/1), o governo reiterou a preocupação e indicou que trabalha em formas de contornar a inflação que atinge esses produtos. Rui Costa afirmou que o Executivo está elaborando um “conjunto de intervenções” para reduzir os preços dos alimentos.

Além das ações que ainda estão em fase de elaboração, o governo espera que a safra neste ano seja melhor, o que deverá contribuir para o barateamento dos alimentos.

No ano passado, os preços sofreram impactos do clima, por exemplo, por secas e excesso de chuvas.