Madeira ilegal é apreendida pela Polícia Rodoviária Federal no interior de Acre

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no dia 29 de janeiro, uma carga irregular de madeira nativa serrada em uma fiscalização realizada na BR-317, km 86, no município de Senador Guiomard, interior do Acre.

Na abordagem foram solicitados os documentos como o Documento de Origem Florestal (DOF), certificado que permite o transporte de produtos florestais, porém, na ação a equipe observou que o trajeto percorrido pelo veículo que transportava o material estava em desacordo com o apresentado na licença ambiental. Dessa forma, o fato levantou suspeitas acerca da legalidade da madeira.

O material de cerca de 19 metros cúbicos, pertence às espécies Tauari e Tauari-Vermelho, material comumente usado na fabricação de móveis e peças arquitetônicas como pisos e portas.

A carga foi entregue a o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para que providências sejam tomadas. O crime está enquadrado no artigo da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) que enquadra infrações relacionadas ao transporte de bens naturais não licenciados.