Madureira x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Madureira estreou com vitória em casa, ao superar o Volta Redonda por 2 a 0 em Conselheiro Galvão, e começou com o pé direito o objetivo de voltar a figurar na parte de cima do Carioca (desde 2021, o time não fica sequer entre os oito melhores, zona de classificação para a Taça Rio). O Tricolor Suburbano ocupa, no momento, a terceira posição com três pontos.