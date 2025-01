Maike opina sobre Diego Hypólito: ‘Não é Big Pobre Brasil’

Durante a festa, Maike comenta com Vinicius que se incomodava com Diego contando histórias tristes.

Maike: “Nos dois primeiros dias, achei que vocês estavam perdidos com o Diego. Vou ser real… Achei que estavam muito na vibe de contar história. […] Eu via você e a Aline na vibe do Diego, de contar história triste.”

Vini: “Você não é a primeira pessoa que fala isso de Diego. A gente já conhece o quão grande ele é.”

Maike: “É isso, caralho. […] O Diego era o cara que ficava batendo nessa porra pra falar que era pobre, mas ele não tá nesse papel. O cara é segundo colocado das Olimpíadas, ganha dinheiro… É foda escutar ele falando que era pobre, fudido… Caralho, mano, aqui não é o Big Pobre Brasil!”