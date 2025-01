Maíra Cardi enfrenta luto após perda de bebê com Thiago Nigro

Maíra Cardi, famosa por sua participação no Big Brother Brasil e sua atuação como influenciadora digital, recentemente compartilhou uma notícia profundamente pessoal com seus seguidores. Em um vídeo sincero no TikTok, ela revelou que havia perdido o bebê que esperava com seu parceiro, o coach Thiago Nigro. Esta revelação destacou não apenas a fragilidade dos sonhos pessoais, mas também a força interior de Maíra ao enfrentar a situação.