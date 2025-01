Mais de 5,5 mil pessoas tiveram acesso gratuito a medicamentos de alto custo no Acre em 2024

Um levantamento da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) apontou que 5.541 pessoas foram beneficiadas com a entrega de medicamentos de alto custo de forma gratuita no estado do Acre em 2024.

O fornecimento dos remédios acontece por meio do Centro de Referência para o Programa de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Creme), em parceria com os governos estadual e federal.

Desde 2009, o Ministério da Saúde coordena o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf), enquanto o Creme, que opera no estado há mais de 20 anos, tem o papel de distribuir os medicamentos. O processo de acesso exige um cadastro presencial, realizado na sede do Ceaf/Creme, e em casos específicos, é necessário recorrer à judicialização para garantir o direito aos medicamentos.

Após o cadastro, o Ministério da Saúde estipula um prazo que pode variar de 30 a 90 dias para a entrega dos medicamentos, que são disponibilizados pelo Creme, gerenciado pelo governo estadual.

A sede do Ceaf/Creme está localizada em Rio Branco, na Rua Guarujá, nº 33, bairro Bosque, em frente ao Centro de Controle Oncológico do Acre (Cecon). O atendimento ocorre em horário comercial.