Manchester United ganha do Rangers e vai ao quarto lugar da Liga Europa

Nesta quinta-feira, o Manchester United venceu o Rangers por 2 a 1, no Old Trafford, pela penúltima rodada da Liga Europa. Os gols do time da casa foram marcados por Jack Butland (contra) e Bruno Fernandes. Pela equipe visitante, Cyriel Dessers anotou.

Com 15 pontos, quatro a menos que a líder Lazio, o Manchester United aparece no quarto lugar e se aproxima da vaga direta nas oitavas de final. O Rangers, por sua vez, fica na 13ª colocação, com 11 pontos.

Pela última rodada da Europa League, o United enfrenta o FCSB, em Bucareste, na próxima terça-feira, às 17h. Já o Rangers recebe o Royale Union Saint-Gilloise, da Bélgica, no mesmo horário.

O jogo

Aos sete minutos da segunda etapa, em uma cobrança de escanteio do United, o goleiro Butland falhou e fez contra. Ele tentou afastar a bola da área com um soco, mas acabou jogando contra a própria meta.

O jogo se encaminhou para o final com o United tendo a maior posse de bola. Aos 43 minutos, o Rangers conseguiu um lançamento para Cyriel Dessers, que recebeu, girou e bateu para empatar.

Nos acréscimos, aos 47 minutos, Bruno Fernandes recebeu cruzamento na área de Lisandro Martínez, chutou de primeira e garantiu a vitória para o Manchester United.