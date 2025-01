Manoel Bento Sobrinho é eleito novo presidente da Federação de Tênis de Mesa do Estado do Acre

A Federação Acreana de Tênis de Mesa (FTMEAC) divulgou nessa segunda-feira (27), a composição da nova diretoria da entidade (veja no fim desta matéria), eleita em Assembleia Geral Ordinária no domingo (26), na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), em Rio Branco (AC). O pleito contou com a presença de dirigentes da FTMEAC, atletas e presidentes de clubes filiados à entidade.