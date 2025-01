Manutenção preventiva de árvores pode prevenir acidentes com rede elétrica 

Ao chegar próximo à rede elétrica, os galhos das árvores podem causar não apenas a interrupção no fornecimento de energia, mas também provocar curtos-circuitos e rompimento dos cabos.

“Manter a vegetação longe da rede elétrica é uma medida de segurança para todos. E o cuidado deve começar desde o plantio das árvores, observando a distância correta em relação à rede de energia elétrica. Para evitar danos, é fundamental haver podas preventivas”, explica o Coordenador da Energisa Acre, John Rellysson.

Caso perceba que as árvores próximas à sua casa estejam embaixo da rede elétrica, mantenha a poda em dia. “Os serviços de manutenção no espaço público são de responsabilidade das prefeituras. E, em áreas privadas, cabe ao proprietário, responsável pelo imóvel ou condomínio contratar um profissional para isso. Porém, quando os galhos tocam ou estão muito próximos aos cabos de energia, a Energisa precisa ser acionada, por questões de segurança”, explica John.

“Antes de plantar em qualquer espaço público é fundamental consultar a Prefeitura do seu município para saber das orientações necessárias, inclusive em relação à rede elétrica”, reforça Rellysson.

Sabia que manutenção de Iluminação Pública é responsabilidade da prefeitura?

Encontrar um poste com a luz apagada à noite ou com a luz acesa durante o dia. Pois é, imediatamente lembramos da Energisa, não é mesmo? Mas, saiba que nesses casos, o órgão responsável pela manutenção, expansão e construção pela iluminação pública são as prefeituras.

“Essa é uma determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que regulamenta o setor elétrico em todo o país. Mas, por verem a taxa de iluminação pública cobrada todo mês na sua conta de energia, as pessoas imaginam que a concessionária faz a manutenção da iluminação pública na sua cidade”, explica o coordenador da Energisa Acre, Alysson Bondezan.

Por mais que as prefeituras mantenham canais de atendimento à população para recepcionar os pedidos referentes à iluminação pública, tem sido comum as pessoas contatarem a Energisa para solicitar a substituição de lâmpadas queimadas ou para informar sobre postes com luzes acesas ao longo do dia.

A distribuidora também tem o compromisso de fornecer energia elétrica aos imóveis, estando sempre pronta a atender a comunidade em situações como queda ou danos a postes de distribuição de energia; problemas com equipamentos da rede de energia; fios ou cabos da rede de distribuição caídos nas ruas, que podem estar energizados e provocar choques elétricos.

Para falar com a Energisa Acre nessas circunstâncias, acesse os canais de atendimentos:

Aplicativo Energisa On, Whatsapp (Gisa): (68) 992330341, site: www.energisa.com.br ou

Call Center 0800-647-7196.