Márcio Bittar diz que é grave o impedimento de Bolsonaro ir à posse de Trump nos EUA

O senador Márcio Bittar (UB-AC) manifestou, preocupação nesta quinta-feira (16), com a possibilidade de manutenção da proibição, pelo STF (Supremo Tribunal Federal), de o ex-presidente Jair de Bolsonaro de comparecer ao ato de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, na segunda-feira, dia 20.

A manutenção da retenção do passaporte do ex-presidente e o consequente impedimento do ex-presidente de ausentar-se do país, recomendado pela Procuradoria Geral da República (PGR) e que deve ser acatado pelo STF, foi classificado pelo senador como “algo grave” porque os EUA “são a nação mais e mais poderosa do mundo”.

Segundo Bittar, a população brasileira não se deu conta desta gravidade porque ainda comemora o recuo do Governo Federal em relação a possíveis taxas de transações com o Pix, que a Receita Federal insiste em dizer que seria apenas um acompanhamento para valores de até R$ 5 mil.

“A população brasileira ficou tão aliviada com o governo tendo que ceder nessa tentativa de mudar as regras do nosso Pix que talvez tenha passado despercebido por enquanto a gravidade de o Estado brasileira negar, provavelmente, ao presidente Bolsonaro aceite o convite daquele que a partir do dia 20 se tornará presidente da nação mais rica e poderosa militarmente do planeta”, relatou o senador.

“Isso é muito grave, Não há razão para que o Estado brasileiro negue ao presidente Bolsonaro o direito de aceitar o convite. Será que é porque o atual presidente do PT não foi convidado e foi convidado como chefe de Estado exatamente Bolsonaro? Será que é isso? O que a esquerda não percebe, é baque quanto mais persegue, o presidente mais cresce”, acrescentou.