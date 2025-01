Márcio Parreiras comanda treino tático no 1º trabalho do Humaitá

O elenco do Humaitá iniciou nesta quinta-feira, 9, no campo do Airton, os treinamentos visando a temporada de 2025. Com o tempo mais curto para a estreia na Copa Verde, primeiro desafio do ano, o técnico Márcio Parreiras comandou um trabalho tático para iniciar a montagem da equipe.

“Nossa estreia contra o Porto Velho será no dia 22 e por isso vamos pular etapas neste início de preparação. Preciso ter um time competitivo no confronto fora de casa”, comentou o técnico Márcio Parreiras.

Dois períodos

Os jogadores do Humaitá irão trabalhar em dois períodos nesta sexta, 10, no campo do Airton.

“Estamos iniciando a nossa preparação faltando poucos dias para as estreias na Copa Verde e no Estadual e por isso precisamos aproveitar ao máximo o tempo”, afirmou o diretor de futebol do Humaitá, Kinho Brito.

Grupo qualificado

A diretoria do Humaitá entregou à comissão técnica um grupo bastante qualificado. Uma das novidades do Tourão na apresentação foi a contratação do meia João Hassen, ex-Desportivo Brasil.