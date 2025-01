Mbappé responde à crítica de Neymar, mas evita polêmica

O craque francês Kylian Mbappé evitou criar uma polêmica com Neymar ao responder à crítica que astro brasileiro fez sobre as razões pelas quais, na visão dele, o trio MNM no Paris Saint-Germain, formado por Mbappé, Neymar e Messi, não deu certo.

Em entrevista ao ex-jogador Romário, que lançou um canal no Youtube, Neymar indicou que se dava bem com Mbappé até a chegada de Messi. Depois disso, o francês teria ficado “enciumado”, afirmou o jogador do Al Hilal e da seleção brasileira.

Ao comentar a declaração, Mbappé disse que tem muito respeito por Neymar, o definiu como “um jogador único” e afirmou que pretende “lembrar do positivo”.

“Agora, eu estou em Madri [no Real Madrid], quero aproveitar. E sorte para Neymar, a sua família e amigos”, disse o francês ao canal TNT Sports.

Na entrevista para Romário, Neymar comentou, ainda, que o que impediu o PSG de conquistar mais títulos relevantes com seu poderoso ataque foi justamente o ego dos atletas.

“Ego é bom, só que você tem que saber que você não joga sozinho. Tem que ter o outro cara do lado. Ego era de quase todo mundo. Não tem como dar certo. Se ninguém correr e ninguém se ajudar, é impossível ganhar alguma coisa”, opinou.