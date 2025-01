MDB deve aclamar Vagner Sales como ‘presidente provisório’ até agosto; entenda o processo

Desde a morte do ex-deputado federal Flaviano Melo, o diretório estadual do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que estava sob o seu comando, passou por algumas mudanças. Na próxima sexta-feira (17), os filiados definirão quem será o “presidente provisório” da sigla até agosto deste ano, quando deve ocorrer uma nova eleição.

Com a partida de Flaviano, o cargo de presidente do MDB foi assumido, de forma interina, pelo vice-presidente, o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales. O regimento do partido estabelece que, após a morte ou saída do titular, o vice não assume a função de forma definitiva, mas sim provisória, ficando responsável por conduzir as eleições que instituirão a nova presidência.

O secretário-adjunto da executiva estadual, João Correia, explicou o processo e afirmou que a expectativa da maioria é de que Vagner seja aclamado como presidente provisório, conduzindo o partido até agosto.

“Essa eleição é uma espécie de preparação para a eleição de agosto. O que significa isso? O estatuto do MDB exige que o vice não assuma automaticamente para substituir a vacância do titular. Cabe ao vice apenas conduzir um processo de eleição para renovar o diretório. A expectativa é que o vice [Vagner Sales] seja aclamado para conduzir esse processo. Isso não significa que ele será o presidente definitivo, mas que ele conduzirá as eleições de agosto, quando será instituída uma presidência definitiva”, destacou.

Mesmo com o entendimento majoritário de recondução de Vagner ao cargo, João Correia afirmou que outras candidaturas podem surgir, embora a tendência seja que Sales seja aclamado.

“Essa é a percepção atual, mas outras candidaturas podem aparecer para conduzir o processo eleitoral em agosto. O ambiente no MDB é o melhor possível, de concórdia e parceria. É possível que nem haja eleição, apenas uma aclamação. Até o momento, não há nenhuma candidatura para o cargo de presidente provisório. Contudo, ninguém está sendo impedido. A tendência é que sigamos com a aclamação”, concluiu.