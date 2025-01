Mecânico é executado com tiros na cabeça após chegar em casa com a namorada em Rio Branco

O mecânico Antônio Altemires da Rocha Rodrigues, de 19 anos, foi executado com três tiros na cabeça na noite deste domingo (26), em frente à própria residência, localizada na Rua José de Araújo, no bairro Chico Mendes, na parte alta da cidade de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Antônio havia acabado de chegar da casa da namorada quando parou em frente à sua residência para fumar um cigarro de maconha. Nesse momento, foi surpreendido por dois criminosos em uma motocicleta. O passageiro desceu do veículo, aproximou-se do jovem com uma arma de fogo e efetuou três disparos contra a cabeça dele. Após o crime, os suspeitos fugiram do local.

Familiares da vítima correram para verificar o que havia acontecido e encontraram Antônio caído, já sem vida. A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. Uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local, mas, ao chegar, os socorristas apenas confirmaram o óbito.

Policiais militares isolaram a área e acionaram a perícia criminal, além dos auxiliares de necropsia do Instituto Médico Legal (IML). Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao IML para a realização de exames cadavéricos.

O caso está sendo investigado inicialmente pelos agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para a continuidade das investigações.