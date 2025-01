Médica acreana alerta sobre os perigos da bronquite: “Pode evoluir para pneumonia grave”; veja vídeo

A Dra. Célia Rocha, médica pneumologista com CRM 127/AC, gravou nesta quinta-feira (23) um novo vídeo em suas redes sociais abordando a bronquite, uma das condições respiratórias mais comuns no Brasil e no mundo. Durante a gravação, a especialista explicou o que é a bronquite, seus sintomas, causas e os cuidados necessários para evitar complicações graves, como a evolução para pneumonia.

Segundo a médica, a bronquite é caracterizada por um processo inflamatório da mucosa que reveste os brônquios – canais por onde o ar passa para chegar aos pulmões. “A bronquite é um processo de inflamação interna do brônquio. Isso reduz a luz, ou seja, a passagem do ar, tornando a respiração mais difícil devido ao inchaço causado pelo processo inflamatório. Muitas vezes, é uma reação alérgica, mas também pode ser desencadeada por infecções virais, como a gripe (influenza) ou até mesmo o coronavírus,” explicou Dra. Célia.

Sintomas e duração

Entre os sintomas da bronquite, a pneumologista destacou:

Febre persistente;

Mal-estar geral;

Dor de cabeça;

Coriza;

Aperto no peito ou sensação de pressão;

Tosse, com ou sem secreção.

“Essa secreção pode se tornar amarelada ou esverdeada, indicando uma possível infecção bacteriana associada. Em casos assim, é essencial procurar atendimento médico,” alertou.

A condição pode durar cerca de 15 dias, mas, em alguns casos, pode persistir por semanas, principalmente em pessoas com histórico de doenças respiratórias ou imunidade comprometida.

Riscos da automedicação

A Dra. Célia enfatizou os perigos da automedicação, um hábito comum entre os brasileiros. “Muita gente, ao apresentar esses sintomas, recorre ao Google ou ao conselho de terceiros para se automedicar, mas isso pode levar a complicações. Uma bronquite mal tratada pode evoluir para uma pneumonia grave, exigindo internação,” destacou.

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico da bronquite é feito por meio de exames clínicos e complementares, como radiografia de tórax, exames laboratoriais e, quando necessário, provas de função pulmonar. A médica ressaltou que foi pioneira na implantação da espirometria no Acre em 1995, exame que mede a capacidade respiratória e é fundamental para diagnosticar doenças pulmonares.

“O tratamento deve ser realizado por um profissional capacitado que entenda cientificamente o problema. Evitar o diagnóstico e tratamento corretos pode colocar a vida do paciente em risco,” afirmou Dra. Célia.

Prevenção e cuidado

A médica também ressaltou a importância de pais e responsáveis ficarem atentos aos sintomas em crianças, que são tão suscetíveis quanto os adultos. Ela recomendou medidas preventivas, como a vacinação contra gripe e coronavírus, e o acompanhamento médico imediato ao surgirem sinais de complicação.

“Estou à disposição para atender e orientar todos que necessitarem. Procurem profissionais de saúde qualificados. Cuidar da saúde respiratória é fundamental,” concluiu a pneumologista, reforçando que atende no Centro Empresarial Rio Branco, no terceiro andar, sala 301.

Veja o vídeo: