Meta: tudo o que você precisa saber sobre as mudanças no Instagram e Facebook

A Advocacia-Geral da União (AGU), após uma reunião com o presidente Lula, notificou a Meta e deu um prazo de 72 horas para a empresa explicar as mudanças em sua política de checagem de postagens. No ofício, a AGU expressou preocupação com as “consequências nefastas” que as alterações promovidas pela big tech podem trazer para o ambiente digital. A notificação destacou que a Meta deve “assumir suas responsabilidades com a integridade do ambiente informacional”.