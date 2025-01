Será celebrada na próxima segunda-feira (6/1) a missa pelo sétimo dia da morte do ator Ney Latorraca. O local será a Igreja de Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro. A cerimônia está marcada para as 19h30.

Ney faleceu no dia 26 de dezembro, aos 80 anos, em razão de uma sepse pulmonar. O ator estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, em decorrência de uma metástase provocada por um câncer. Leia a reportagem completa no NewMag.