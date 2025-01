Monitorado por tornozeleira eletrônica é encontrado morto e ensanguentado dentro de casa em Rio Branco

O monitorado por tornozeleira eletrônica e dependente químico, identificado como Ronilson Freire Ferreira, de 35 anos, foi encontrado morto na noite desta quinta-feira (30) dentro de sua residência, localizada na Travessa Bem-te-vi, com acesso pelo Ramal do Pólo, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o irmão da vítima foi até a casa dele e, ao não obter resposta, arrebentou a janela para verificar o que estava acontecendo. Ao entrar, encontrou Ronilson caído no quarto, de bruços, em meio a uma grande quantidade de sangue.

Imediatamente, o irmão acionou a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local, mas os paramédicos apenas puderam atestar o óbito.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos da perícia criminal. Inicialmente, os peritos constataram que Ronilson apresentava cortes nas pernas, nos braços e no rosto, possivelmente autoinfligidos durante um surto psicótico causado pelo uso de entorpecentes. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

De acordo com a polícia, Ronilson estava sendo monitorado pelo Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) devido a um crime de roubo e usava tornozeleira eletrônica há cerca de 12 dias.

A causa da morte será confirmada após a conclusão do laudo pericial, que deve ser emitido em até 30 dias.

O caso segue sob investigação da Equipe de Pronto Emprego da Polícia Civil e, posteriormente, será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).