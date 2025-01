Morando em CT após divórcio, Roberto Carlos já fez a fila andar

O assunto do momento no meio esportivo é a separação do ex-jogador Roberto Carlos e Mariana Lucon, que estavam casados há 15 anos. E a Coluna Fábia Oliveira, que tem amigos por todos os cantos, descobriu alguns detalhes da vida, pós-separação do atleta.

Aconteceu, queridos leitores, que o pentacampeão do mundo e lenda da Seleção Brasileira está dormindo no centro de treinamento do Real Madrid enquanto sua nova casa está sendo preparada. Além disso, fontes dessa jornalista que vos escreveu revelaram que ele já está com outra pessoa.

Isso mesmo, caros leitores, enquanto o processo de divórcio está em curso, com a disputa por uma fortuna de cerca de R$ 1 bilhão, ele fez a fila andar e já está em outro relacionamento. Agora nos resta aguardar as cenas dos próximos capítulos.

Fortuna bilionária está em jogo

O mundo do esporte foi pego de surpresa recentemente com a notícia de que o ex-jogador de futebol Roberto Carlos está se separando da esposa, Mariana Lucon, com quem estava há 15 anos, e ainda que tem dormido no centro de treinamento do Real Madrid após o rompimento.

De acordo com a imprensa internacional, o processo de divórcio do pentacampeão do mundo e lenda da Seleção Brasileira, de 51 anos, envolve a disputa por uma fortuna de cerca de R$ 1 bilhão.

Roberto Carlos e Mariana Lucon estavam juntos desde 2009. O agora ex-casal tem duas filhas. O ex-jogador, no entanto, é pai de outras nove crianças, uma delas é adotiva. Os filhos se encontram em várias localidades do mundo. Ele já foi casado duas vezes – antes do matrimônio com Mariana, ele teve uma relação com Alexandra Pinheiro.

Segundo o portal Estadio Deportivo, da Espanha, a ex-mulher continua na mansão onde eles moravam juntos, que fica em Madrid. Já os ex-sogros de Roberto Carlos estão na segunda casa do atleta, o que levou o ex-jogador a ficar temporariamente no CT do clube do qual ele é embaixador.