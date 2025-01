Morre Marcello Lavenère, ex-presidente da OAB, aos 86 anos

Morreu neste domingo (12/1), aos 86 anos, o professor e advogado alagoano Marcello Lavenère. O advogado presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) entre 1991 e 1993.

Quem era Marcelo Lavenère

Lavenère foi o responsável por assinar o pedido que culminou no processo de impeachment contra o então presidente Fernando Collor de Mello.

O advogado também presidiu a Comissão de Anistia, vinculada ao Ministério da Justiça, encarregada de promover a reparação a vítimas da ditadura militar.

Além disso, foi professor de direito na Universidade de Brasília (UnB) e na Universidade Federal de Alagoas (Ufal)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou o falecimento em suas redes sociais. “Sempre atuante na defesa da democracia e da justiça social, Lavenère deixou seu legado na advocacia do Brasil e à frente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, e se dedicou à luta pela reparação às vítimas da ditadura. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos, colegas e admiradores de Marcello Lavenère”, escreveu o chefe do Executivo.

A OAB decretou luto de sete dias em memória do ex-presidente da instituição. “O sentimento que nos toma é de tristeza. Quem partiu foi um dos imprescindíveis da advocacia. Um homem com alma generosa e solidária. O presidente Marcelo nos deixa ensinamentos de coragem e altivez. Que descanse em paz na eternidade. À família e aos amigos, registro meu sincero pesar”, disse o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti.