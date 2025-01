Morre mulher que contraiu raiva humana ao ser mordida por sagui

Morreu, na manhã deste sábado (11/1), a mulher de 56 anos que contraiu raiva após ser atacada por um sagui em Santa Maria do Cambucá, no Agreste de Pernambuco. Ela estava internada no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), no Recife. O caso foi o primeiro registrado em oito anos no estado.

O que aconteceu