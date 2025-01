Morre turista argentino baleado ao errar caminho para o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro

Morreu nesta segunda-feira (13) o turista argentino baleado em dezembro, no Rio de Janeiro, ao errar o caminho para o Cristo Redentor. Gastón Fernando Burlón, 53, estava internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da capital fluminense. A morte foi confirmada pela Câmara de Turismo de Bariloche.

Burlón foi secretário de Turismo de Bariloche e atualmente presidia a Câmara Argentina de Turismo Estudantil.

Em nota publicada nas redes sociais, a Câmara de Turismo de Bariloche afirmou que o ex-secretário foi “comprometido e visionário”.

“Seu trabalho como funcionário público até o fim de 2023, somado a sua trajetória como empresário, presidente da Agências de Turismo de Bariloche, dirigente do Clube Estudiante Unidos, e mais recentemente, da Câmara Argentina de Turismo Estudantil, reflete sua incansável dedicação ao crescimento do nosso setor”, diz a nota.

“Seu legado perdurará como inspiração para os que compartilham seu amor por Bariloche.”

Segundo policiais que atenderam a ocorrência no dia 12 de dezembro, Burlón dirigia pelo bairro do Rio Comprido, região central do Rio, quando entrou por engano na rua Cândido de Oliveira, na comunidade do Escondidinho, e foi atingido por disparos de suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas local.

Testemunhas contaram aos policiais que o GPS teria errado o caminho. A região onde fica a comunidade leva às estradas de acesso ao Cristo Redentor, mas o monumento fica a cerca de 7 km da rua onde houve o crime.

A parte alta do bairro do Rio Comprido é usada por alguns motoristas como atalho para chegar ao Cristo Redentor e ao Parque Nacional da Tijuca.

Ele foi atingido por pelo menos um tiro na cabeça e socorrido por militares do Corpo de Bombeiros. O argentino foi levado ao hospital, onde permaneceu internado em estado grave por um mês.

Nesta segunda-feira (13) policiais civis da Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo) voltaram às ruas para procurar o autor do disparo que atingiu o turista argentino. As buscas aconteceram nas comunidades dos Prazeres, Fallet e Fogueteiro, entre Rio Comprido e Santa Teresa.

A Deat conseguiu identificar o autor, que não teve o nome revelado. O suspeito segue com o mandado de prisão pendente.