“Morre uma mulher trans”, desabafa ex-Globo ao anunciar aposentadoria

Nesta quarta-feira (29/1), Maria Clara Spinelli usou as redes sociais para contar que está deixando de seguir a carreira artística. A ex-Globo anunciou a aposentadoria num longo desabafo publicado no Instagram. “Morre uma mulher trans”, disse.

“Há coisas que precisamos fazer e que são maiores do que nós mesmas. É uma fúria. Uma fúria santa. E é essa fúria o que me sustenta. Ser desprezada é pior do que ser odiada. Continuarei a escrever… até o fim”, pontuou.

Maria Clara seguiu: “Terapia também é um processo de luto. Da pessoa que você acha que é, para a pessoa que você pode se tornar, talvez. Com sorte. Em um processo de muita dedicação e esforço.”

Dia da Visibilidade Trans

No dia em que se comemora a Visibilidade Trans, Spinelli lembrou as dificuldades que enfrentou nas artes cênicas. “Hoje, aposenta-se uma atriz trans. Hoje, morre uma mulher trans. Aquelas, das quais eu nunca fui. Fiquei pensando: ‘Por que me chamariam para interpretar outro personagem, que não viesse com a experiência transgênero?’”, refletiu.

Aposentadoria

A famosa finalizou o texto destacando que outras artistas costumam ser escaladas para personagens que, supostamente, não lhe cabem.

“Enfim, há muitas outras atrizes – ‘de verdade’. Há muitas outras mulheres – ‘de verdade’. Que podem desempenhar esses papéis. Eu, não. Então, a carreira de Maria Clara Spinelli, encerra-se aqui”, concluiu.

Carreira

Maria Clara Spinelli ganhou destaque depois de viver Renée, no remake da trama, exibido pela Vênus Platinada. Na primeira versão da novela, a personagem se chamava Carmen e foi interpretada por Maria Helena Dias.

“Desta vez, a Renée nasceu transgênero, isso já torna ela bem diferente da versão anterior. Na década de 1980, a personagem não trabalhava para fora e era apenas dona de casa”, lembrou.

Clara chegou a ser premiada pelo filme Quanto Dura o Amor?, de 2009; e integrou o elenco de A Força do Querer, transmitida em 2017.