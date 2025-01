Motociclista fica em estado grave após colidir contra cerca; pulmão pode ter sido perfurado

O motociclista Maurício Almeida Lira, de 55 anos, ficou em estado grave após colidir contra uma cerca de madeira na tarde deste domingo (19), na Rua dos Catraieiros, no bairro Leonardo Barbosa, no município de Brasiléia, interior do Acre.

De acordo com informações de testemunhas, Maurício trafegava no sentido bairro-centro em uma motocicleta pela Rua dos Catraieiros e, ao tentar fazer uma curva, perdeu o controle do veículo, colidindo contra uma cerca de madeira. O impacto quase fez a vítima cair em um barranco que dá acesso a um porto de catraias.

Com o acidente, Maurício sofreu um corte na língua e no lábio superior, além de um baço rompido e uma costela fraturada, com suspeita de perfuração no pulmão. Testemunhas relataram ainda que o homem apresentava forte odor de álcool e teria participado de uma confraternização antes do ocorrido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros. Maurício foi encaminhado inicialmente ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia. No entanto, devido à gravidade das lesões, ele foi transferido com urgência por uma Unidade de Transporte Avançado (UTA) ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permanece em estado grave.