MPAC dá posse à nova promotora de Justiça substituta; conheça

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) realiza, nesta terça-feira, 7 de janeiro, a posse da promotora de Justiça substituta Júlia Fernandes de Brito. Aprovada no XIII concurso público, ela se junta a outros 14 novos promotores designados para atuar no interior do estado.

A cerimônia aconteceu no auditório do MPAC, com a presença de familiares, amigos e membros da instituição. Durante o evento, Júlia destacou o compromisso em trabalhar com dedicação pela Justiça e pelos direitos da população.

A posse reforça o compromisso do MPAC em fortalecer sua atuação em todo o Acre, promovendo uma Justiça mais acessível e eficiente.

