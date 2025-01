Mudanças surtem efeito, e Botafogo tem cara nova em boa atuação no Carioca

O time balançou as redes duas vezes, mas criou para fazer mais. Com a configuração que valorizava o jogo pelas laterais, o Alvinegro chegava fácil nas costas dos alas da Lusa, que não teve respostas para as bolas em profundidade vindas de trás por Newton e Serafim. Assim que nascem os dois gols, marcados por Kauê e Kayke.