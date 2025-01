Mulher acusada de envenenar família com bolo é serial killer, diz polícia

Deise Moura dos Santos era uma serial killer, segundo afirmou a Polícia Civil do Rio Grande do Sul em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (10/1). Ela está presa, suspeita de ter matado três pessoas de sua família ao envenenar um bolo com arsênio, em Torres (RS). A guloseima foi feita pela sogra e servida em um confraternização de família.

Além dos familiares mortos nas vésperas de Natal, a suspeita é que ela também teria envenenado o sogro, Paulo dos Anjos. Ele morreu em setembro de 2024. Na ocasião, a causa da morte registrada foi “complicações de uma infecção intestinal”. Seu corpo foi exumado e, de acordo com o portal g1, ele também ingeriu arsênio.

Segundo o portal, o corpo passou por exames do Instituto-Geral de Perícias (IGP). Ele morreu depois de comer bananas e leite em pó, que foram dados por Deise. Ele morava em Arroio do Sal, mesma cidade da nora.