Mulher denuncia companheiro por violência doméstica e PM encontra arma e munições na residência

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Acre (PM-AC) na tarde desta terça-feira (7), no bairro Vila Acre, por posse ilegal de arma de fogo, munições e drogas.

A ação ocorreu após uma denúncia de violência doméstica, onde a vítima relatou que o suspeito, usuário de drogas, se tornava agressivo quando sob efeito de entorpecentes. Uma guarnição de rádio patrulhamento do 2° Batalhão da PM-AC foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para averiguar a situação.

Com autorização do proprietário da residência, os policiais realizaram uma revista no quarto do suspeito. Durante a busca, foram encontrados:

-Uma arma de fogo calibre .22 de fabricação artesanal;

-9 munições calibre .22;

-8 munições calibre .36;

-Uma quantidade de Skank (maconha).

Diante das evidências, o suspeito foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, munições e drogas. Ele foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos legais cabíveis.

A prisão do suspeito demonstra o compromisso da PM-AC com a segurança pública e a repressão ao tráfico de drogas. A ação rápida e eficiente dos policiais garantiu a apreensão de armas e entorpecentes, evitando que estes fossem utilizados para a prática de crimes na comunidade.