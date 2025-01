Mulher é achada morta em casa após fazer harmonização no bumbum

Uma mulher de 46 anos foi encontrada sem vida no banheiro da própria casa horas após realizar um procedimento de harmonização no bumbum, em uma clínica particular, na zona sul do Recife (PE). O corpo foi achado pelo filho na manhã do sábado (11/1).

De acordo com testemunhas, a mulher era comerciante e foi identificada como Adriana Soares Lima Laurentino.

Segundo relatos, Adriana conheceu a clínica por meio da plataforma Instagram e decidiu agendar uma consulta com o médico especialista. Após a consulta, ela fez exames e agendou o procedimento estético, no valor de R$ 11 mil, que foi realizado na manhã da última sexta-feira (10/1).

