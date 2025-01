Mulher é condenada a 22 anos de prisão por aplicar ‘golpe do Tinder’

Duas mulheres, de 28 e 36 anos, foram condenadas nesta semana pela Justiça de Minas Gerais por usarem aplicativos de relacionamento para atrair homens para encontros amorosos, dopá-los e, na sequência, furtar dinheiro e objetos de valor. Os crimes foram cometidos entre 2023 e 2024 em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e a condenação das duas acusadas foi anunciada na última segunda-feira (6).

Segundo a denúncia do Ministério Público, as suspeitas utilizavam a mesma tática para fazer vítimas. Elas criavam perfis falsos no aplicativo Tinder e marcava encontros com homens da região do Triângulo Mineiro. Na data marcada, uma delas ou as duas juntas iam ao encontro dos homens. Após entrarem na casa da vítima, as mulheres usavam medicamentos para dopar a vítima e aproveitavam a oportunidade para furtar dinheiro vivo, fazer transferências bancárias pelo celular e compras com cartões de crédito, além de levar documentos e objetos de valor.

Quatro crimes são narrados na denúncia, todos eles cometidos entre dezembro de 2023 e abril de 2024. Só essas quatro ações geraram um prejuízo de mais de R$ 100 mil para as vítimas, sendo que apenas um dos homens teve mais de R$ 80 mil levados pelas criminosas. Geralmente, as acusadas colocavam os remédios na bebida das vítimas. Porém, em um dos crimes, cometido em abril de 2024, uma das suspeitas espalhou drogas nos seios e pediu para o homem lambê-los, alegando ser um produto estimulante. Pouco depois, o homem perdeu os sentidos e só acordou no dia seguinte.

Os advogados das duas acusadas negaram a prática dos crimes e pediram a absolvição das duas. Porém, no início desta semana, o juiz Dimas Borges de Paula, da 5ª Vara Criminal de Uberlândia, condenou a dupla. A suspeita mais nova pegou 22 anos e dois meses de prisão, enquanto a mais velha foi condenada a 12 anos e oito meses de reclusão.

Elas não poderão recorrer em liberdade e os mandados de prisão preventiva já foram expedidos. A Itatiaia entrou em contato com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp) para confirmar se as duas acusadas já foram presas e aguarda retorno.