Mulher é presa suspeita de envenenar bolo que matou três pessoas

Uma mulher foi presa neste domingo (5), nas investigações do caso do bolo que levou três pessoas à morte em Torres, em dezembro de 2024. Ela teve a prisão temporária decretada pela Justiça, por suspeita de ser a autora do envenenamento da sobremesa.

A Polícia Civil não revela nomes, mas a reportagem apurou que a mulher presa se chama Deise e é nora de Zeli dos Anjos, 61 anos, que fez o bolo. As duas teriam uma desavença antiga.