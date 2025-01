Mulher passa mal e descobre gravidez horas antes do parto: ‘Achei que fosse calor’

A assistente administrativa Mariane Rodrigues teve uma surpresa durante suas férias em São Salvador, no Tocantins, onde mora sua família. A mulher teve convulsões, foi levada ao hospital e descobriu que estava grávida horas antes de dar à luz.

“Percebi desde o início das minhas férias a pressão alta, algo que nunca tive, porém achei que fosse calor, tempo quente”, contou à TV Anhanguera, filiada à Rede Globo. Ao lado do marido Gerôncio Jean e do filho Pedro, de 2 anos, Mariane chegou em São Salvador para passar as férias em dezembro de 2024. Eles são do Tocantins, mas moram em Querência, no Mato Grosso, há três anos.

A família tinha uma viagem de retorno marcada para o dia 3 de janeiro, mas Mariane passou mal e precisou ser levada às pressas ao hospital. A mulher relatou à TV Anhanguera que acordou no dia 3 de janeiro, por volta das 4h30, com convulsões severas e se debatendo.

“Fui levada para unidade básica de saúde local, onde tive um atendimento rápido, preciso e objetivo. E foi confirmado para nossa surpresa que eu estava grávida e precisaria com urgência de uma cesária”, disse.

Mariane explicou que a notícia da gravidez foi um choque para toda família. Ela não imaginava que estava grávida, pois não apresentou sintomas ou mudanças relativas à gestação. De acordo com a mulher, o ciclo menstrual estava normal e ela estava usando anticoncepcional.

Por necessitar de um parto de urgência, ela acabou sendo transferida para Palmas, onde tem uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal. O bebê, que nasceu dia 3 de janeiro de 2025, ainda está na UTI, pois nasceu prematuro. A mãe está internada em um hospital particular, e continua sendo acompanhada por uma equipe médica.

“Meu filho de 18 anos está em Querência bastante surpreso porque agora terá dois irmãos pequenos, muito feliz. O pequeno, até semana passada o caçula, não sabe direito, até porque não entende. O meu esposo considero a pessoa mais sensata e resiliente do mundo, super parceiro, e estamos unidos no propósito”, afirmou.