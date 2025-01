O Terminal Urbano de Rio Branco foi cenário de um momento infeliz na manhã desta quarta-feira (8), quando uma dupla foi vista brigando no local. O desentendimento teria um motivador, no mínimo, inusitado, um salgado.

No vídeo é possível ver puxões de cabelo, tapas e socos trocados entre as duas mulheres. Mesmo com muitos curiosos no local, ninguém interviu no embate da dupla que se chocava contra algumas das lojas que se encontravam fechadas.

Ainda não se sabe se a polícia foi acionada para lidar com o caso e maiores informações não foram disponibilizadas.