Musical sobre Rock in Rio recompõe história do festival e descortina o retrato de uma época

O repertório de “Rock in Rio 40 anos — O musical” é um caldeirão denso de ritmos variados. Criação inédita da dupla Charles Möeller e Claudio Botelho, o espetáculo que estreia hoje na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio — em temporada que se estende até 23 de fevereiro —, repassa as quatro décadas de história do maior festival brasileiro de música embalado, oh, yeah, pela mistura de gêneros que virou a marca maior do evento. Entre as mais de 50 letras que costuram a narrativa, há pérolas e “lados B” do pop, da MPB, e, claro, do rock’n’roll.