MVP da Supercopa do Barcelona, Raphinha quebra recorde de gols na Europa; veja fotos

Raphinha começa o ano de 2025 com tudo, e o horizonte pela frente é animador. Fechou 2024 como o ano em que mais marcou pela Seleção, com quatro gols e uma assistência. Agora inicia um novo ciclo com o Barça vivo em todas as competições que disputa. Será que os brasileiros continuarão no topo entre os melhores do mundo? O 11 do Barça é candidato forte a prêmios.