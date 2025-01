Durante a posse dos 21 novos vereadores, nesta quarta-feira (1), Samir Bestene e Elzinha Mendonça, ambos do Progressistas, falaram sobre a aliança do partido com o União Brasil para indicar o nome de Joabe Lira (UB) para a presidência da Câmara Municipal de Rio Branco.

O PP rifou as candidaturas de Elzinha e Samir para o cargo e ficou com a 1ª secretária na Mesa Diretora, indicando o vereador eleito Felipe Tchê para a cadeira.

Samir disse que recebeu com tristeza a decisão:

“Eu estou tranquilo com isso. Logo depois da eleição, o que nos foi passado por alguns dirigentes era que o nosso nome ia ser indicado para compor a mesa diretora. Com as conversas, não chegamos a esse consenso. O que me entristeceu é que na eleição que tivemos lá dentro do PP não foram chamados os principais atores, que são os membros da executiva municipal. Mas escolheram o nome do Felipe, que é um bom nome. Vamos estar lá na Câmara para apoiar e contribuir”.

Bestene disse, inclusive, que Joabe Lira terá seu apoio nessa legislatura.

Elzinha, por outro lado, disse que é “preciso ter maturidade política” para entender a situação.

“No primeiro momento, fiquei triste e lamentei, mas é preciso que a gente tenha maturidade política pra entender que esse não seria o momento. Independente de eu ter saído desse protagonismo na disputa por uma vaga na Mesa, seguirei fazendo meu trabalho, de forma responsável e firme, levando as boas pautas para discussão”.