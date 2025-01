Namorada de Gladson, ataque de queixadas e briga de pastores: veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem-informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet preparou a retrospectiva semanal com os assuntos que mais bombaram nas diversas categorias do site. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Quem é a miss de 22 anos que conquistou o coração de Gladson Cameli? Conheça e veja fotos

O governador Gladson Cameli surpreendeu os seus seguidores neste domingo (5) ao compartilhar uma foto com sua suposta nova namorada. A reportagem do ContilNet apurou que a nova pretendente de Gladson é a miss universo Rio Branco Guilheny Abramoski, de 22 anos.

Briga entre pastores termina com uma família presa e outra socorrida pelo Samu em Rio Branco

O pastor evangélico Emilson Leandro da Silva, de 47 anos, foi preso, e seu filho, menor de 17 anos, apreendido, acusados de agressão física contra o também pastor Evanildo Leandro da Silva, de 54 anos, Rosyane Cristiana dos Santos, de 48 anos, e Érica Cristina Santos Silva, de 33 anos. O caso aconteceu na noite deste domingo (6), na Rua Ayrton Senna, no bairro Ayrton Senna, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

TERÇA-FEIRA

Governadora em exercício, Mailza publica dezenas de exonerações em edição extra do DOE

A governadora em exercício, Mailza Assis, publicou uma série de exonerações na edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (6). As mudanças ocorreram em diversas secretarias do Estado.

Centenas de servidores da Saúde podem ficar sem salário no Acre; veja a lista e os motivos

A secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) está convocando centenas de servidores para realização da atualização cadastral, no prazo de até cinco dias, sob pena de bloqueio dos salários.

QUARTA-FEIRA

Caçador quase perde a vida durante ataque de queixadas e dá entrada em hospital do interior do Acre

Um morador da comunidade São Miguel, identificado apenas por Ivanilson, foi violentamente atacado por um bando de queixadas enquanto realizava uma caçada de subsistência em uma propriedade conhecida como Igarapé Preto, na fronteira do Amazonas com o município de Sena Madureira, no Acre, nesta terça-feira (07).

Progressistas fica de fora de 1º lista de secretários de Bocalom e acende um alerta entre aliados

O prefeito Tião Bocalom apresentou no último final de semana a primeira parte do secretariado que ele terá disponível no segundo mandato à frente da prefeitura de Rio Branco.

QUINTA-FEIRA

Acreano surpreende a indústria ao criar tecnologia de manuseio para galão de água mineral

Tudo começou em uma tarde de calor, em um dia qualquer ainda no ano 2020, no auge da pandemia do coronavírus. Como fazia todas as tardes, por mais de duas décadas, o pequeno empresário Evandro Damasceno, então com 46 anos de idade, dirigiu-se à mercearia e bar de seu amigo e vizinho Francisco Moka, situada na rua Francisco Neri, no Conjunto Procon/Solar, bairro Vila Ivonete, em Rio Branco (AC). Pretendia, como de costume, fugir do calor tomando uma cervejinha e encontrar seus muitos amigos que também costumavam frequentar o local.

Bastidores do Poder: Jorge Viana deixa liderança antiga do PT fora de reunião e causa mal-estar

O Acre, outrora berço de uma direita razoavelmente sensata, parece ter se rendido ao espetáculo do absurdo. Havia por aqui, mesmo uma ala conservadora respeitável, de discurso alinhado, que sabia onde estava o norte — ainda que eu não compartilhasse da bússola. Hoje, parece que esse equilíbrio se perdeu. O desfile de desvarios é deprimente.

SEXTA-FEIRA

Erro em exame indica uso de cocaína e quase prejudica acreana em concurso; justiça condena laboratório

A advogada Lunara Nogueira, de 30 anos, quase foi prejudicada no último concurso da Polícia Penal do Acre por conta de um resultado incorreto em um exame toxicológico, que apontava que ela teria usado cocaína – o que foi desmentido na contraprova.

Gerlen é pego de surpresa com mudança no núcleo da Educação, e Mazinho demonstra força

Fontes ligadas ao atual prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, informaram à reportagem do ContilNet, nesta sexta-feira (10), que o chefe do Executivo foi pego de surpresa com a notícia de que o núcleo municipal da Secretaria de Educação não está mais sob o comando de sua prima, a professora Irlane Diniz.