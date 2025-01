“Não apoiei Bocalom em troca de cargos”, diz Gladson sobre ausência do PP no secretariado do prefeito

O Progressistas, partido do governador Gladson Cameli e do vice-prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, não foi contemplado, até o momento, nas nomeações dos novos integrantes do secretariado de Bocalom. O assunto foi tratado com o chefe do Executivo acreano em entrevista concedida à imprensa nesta terça-feira (14).

“Eu tenho um estado todo para cuidar, tantas ações, que não vou parar nisso. Eu não fui apoiar o Bocalom por conta de cargo. Estou falando como Gladson, Progressistas”, disse o governador.

“Vocês vão ver que tem muita água debaixo da ponte ainda e vão ter notícias em breve”, continuou.

Quem integra o quadro do PP e fazia parte da equipe de Bocalom no primeiro mandato é a professora Nabiha Bestene, que comandava a Educação.

No entanto, mesmo com a nomeação de outros secretários, seu nome ainda não apareceu no Diário Oficial. O prefeito tem evitado falar sobre o assunto.

Veja o vídeo: