Naruto no Free Fire: tudo sobre atualização, skins e ‘codiguins’

Naruto no Free Fire é uma parceria entre a Garena e o anime Naruto Shippuden, que oferece uma série de atualizações temáticas do anime no Battle Royale. O evento conta com personagens do jogo, skins, armas, missões específicas da Vila Oculta da Folha, combate baseado no anime, dentre outras novidades. A atualização também traz músicas originais da série e mecânicas específicas para o Battle Royale.