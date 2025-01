Nintendo Switch 2: 6 coisas que todo mundo que saber sobre o console

Embora a Nintendo não tenha confirmado os valores ainda, analistas do mercado estimam que ele deverá custar em torno de US$ 400 (R$ 2.432,16 em conversão direta), um preço relativamente baixo em comparação com o modelo original, que custava US$ 299 no lançamento. No Brasil, porém, o console desembarcou com preço sugerido de R$ 2.999 — e essa conversão pode ser ainda mais cruel atualmente devido à alta do dólar.