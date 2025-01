A arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais no Acre alcançou R$ 5,9 bilhões em 2024, segundo dados do Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). O montante, registrado até 31 de dezembro, representa 0,16% do total arrecadado no Brasil no mesmo período, mas reflete um crescimento constante na receita estadual nos últimos anos.

Em 2023, o estado arrecadou R$ 4,9 bilhões, enquanto em 2022 foram R$ 4,7 bilhões. Em 2021, o total somou R$ 4,2 bilhões. Esse aumento gradual demonstra um avanço na arrecadação tributária no Acre, que registrou uma diferença de mais de R$ 900 milhões entre 2023 e 2024.

A capital, Rio Branco, também apresentou crescimento na arrecadação, passando de R$ 184 milhões em 2022 para R$ 194 milhões em 2023, e alcançando R$ 231 milhões em 2024.