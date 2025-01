Um homem foi liberado via audiência de custódia durante esta quarta-feira (8), entretanto, a surpresa na ocasião não foi por sua liberação, mas sim a tentativa de furto de uma bicicleta, ainda dentro da Cidade da Justiça.

O vídeo que circula nas redes sociais revela a visão de câmeras internas do monitoramento do órgão, onde é possível ver a ação.

O homem toma posse do veículo e consegue deixar as dependências do tribunal, mas com a ação dos agentes que fazem a segurança do órgão a bicicleta foi recuperada, abandonada em via pública. O homem conseguiu realizar fuga e ainda não foi encontrado.