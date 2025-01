No Juruá, mais de 2 mil pessoas visitam Comunidade Croa durante recesso

Águas escuras e calmas, tapete verde e árvores centenárias são alguns dos atrativos do Rio Croa, um dos pontos turísticos mais procurados durante o período de recesso entre 2024 e 2025. Localizado no município de Cruzeiro do Sul, o Rio Croa recebeu de 2 a 2,5 mil pessoas no período entre o Natal do ano passado e o primeiro final de semana de janeiro de 2025.

No domingo, 5 de janeiro, o local recebeu em média 400 pessoas durante o dia, com turistas de todas as regiões do país, inclusive do Acre, com visitantes da capital, Rio Branco, e de Cruzeiro do Sul. O número foi apresentado pelo presidente da Associação Adabe Croa e Associação Vitória Régia do Croa, Francinildo de Oliveira.

De acordo com o presidente, o fenômeno do ‘tapete verde’, durante o verão amazônico, é um dos grandes atrativos do local, que tem chamado centenas de turistas. Com a correnteza fraca, uma planta aquática chamada pasta preenche trechos do rio, formando um tapete verde sobre as águas. Francinildo conta que mesmo após o período em que o fenômeno acontece, os visitantes ainda buscam o Croa para conhecer suas águas e os comércios das redondezas.

O secretário de Turismo e Empreendedorismo do Acre, Marcelo Messias, ressalta que o trabalho em conjunto do governo do Estado, por meio da Sete, com a Associação Adabe Croa, tem dado resultados positivos. “Recebemos com muita felicidade a notícia que o nosso Rio Croa está bombando de turistas. Eu recebi um vídeo do presidente da associação que mostra mais de 400 turistas visitando o manancial. Desde o Natal esse número não baixa, são pelo menos 200 turistas por dia visitando o Rio Croa e isso é uma felicidade muito grande”, explicou.

Com o aumento do fluxo de turistas, o presidente da Associação Adabe Croa afirma que as promoções realizadas pela Sete em feiras nacionais serviram de incentivo para novos visitantes na região. “Depois que começamos a fazer mais divulgação nas feiras, eu percebi que o fluxo aumentou muito e tem tido mais frequência de público. Isso é muito importante”, disse.

Durante a visita no Rio Croa, os turistas podem encontrar restaurantes com comidas típicas da região, além de pousadas, trilhas, tirolesas e árvores centenárias, como a samaúma e a seringueira.

Número de turistas internacionais cresce no Acre

O Ministério do Turismo, Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e Polícia Federal (PF) divulgaram dados que revelam que o Acre recebeu 19,8 mil turistas internacionais, registrando um aumento de 15,4% em comparação com 2023. Somente em dezembro, 1.714 estrangeiros visitaram o Acre.

O titular da Sete lembrou também que, para 2025, há projetos para melhorar ainda mais a visitação no Rio Croa. “Os novos projetos me dão uma satisfação muito grande e, por isso, agradeço a equipe da Sete, que tem feito esse esforço junto com os moradores para promover o turismo cada vez mais não apenas no Croa, mas em todos os nossos pontos turísticos do estado. Vamos iniciar um trabalho muito bacana em 2025”, ressaltou.