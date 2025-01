Noivo de médica morta na Tailândia fala pela 1ª vez: “Pesadelo”

O noivo de Carolina Canales, brasileira que em um incêndio na Tailândia no fim de dezembro, falou pela primeira vez após a tragédia. Os dois estavam juntos no hotel quando o local pegou fogo, mas se perderam um do outro e ele saltou do terceiro andar para escapar das chamas.

Ele, que recebeu alta do hospital nessa quinta-feira (2/1), compartilhou um relato emocionante nas redes sociais. No texto, ele relembra os últimos momentos com Carolina, faz elogios à amada e lamenta a morte dela.

“Nessa viagem, vivemos os melhores momentos das nossas vidas. Estávamos plenos, vivendo o maior sonho dela — visitar a Tailândia e tomar banho com os elefantes. Com malas prontas e só esperando nosso horário de retorno, fomos surpreendidos, acordados pelo inferno — o qual, inclusive, não acaba”, começou Fernando.

Ele pontuou que a médica possuía várias qualidades e destacou que “sua beleza interior superava qualquer aparência física”. Além disso, lembrou que estavam animados para passar a virada do ano com amigos e familiares.

“Nos sentíamos no topo do mundo; preparados para retornar para nossas famílias e comemorar nossas conquistas e um novo ano com quem amamos”, seguiu o estudante. Ele lembrou ainda que tem enfrentado dificuldades após a morte dela.

“Vivo em um pesadelo constante sem a presença do meu amor ao meu lado, com os sonhos ceifados, em um país com a cultura muito diferente e pedindo a Deus para que isso não passe de um real pesadelo. Minha cabeça ferve, dormir e acordar são sofrimentos. Me pergunto por que não descansamos juntos. Vou batalhar para encontrar uma razão e uma forma de sobreviver, levando sempre um pedaço do seu amor e fazendo o melhor pelo próximo.”

O noivo de Carolina pontuou que tem se esforçado para conseguir a liberação do corpo dela e, assim, trazê-la de volta para o Brasil. Além disso, lembrou que os dois trocaram diversas declarações durante a viagem, mas que “não foi o suficiente”, e aproveitou para deixar uma sugestão aos seguidores: “Digam o quanto amam as pessoas antes que seja tarde demais”.