“Nós não tínhamos mistura, só arroz”, diz indígena ao agradecer prefeito Carlinhos do Pelado pela doação de peixes

Em um gesto de gratidão, serviço e solidariedade, o Prefeito Carlinhos do Pelado celebrou os primeiros 10 dias de sua administração à frente da Prefeitura de Brasileia, visitando neste sábado (11) uma comunidade dos povos originários Jaminawá que vivem no bairro 28 de Maio.

Ali, o gestor fez uma doação de 300 kg de peixe que recebeu do empresário Betinho da Peixaria Reis.

Receberam a doação os funcionários da Secretaria Municipal de Obras e os indígenas na comunidade local, que ficaram muito satisfeitos com a entrega dos peixes. Alguns só tinham arroz para comer com os familiares.

Além da ação solidária, o prefeito anunciou ainda que, já a partir da próxima semana, será realizado o serviço de limpeza geral em todo o bairro e melhorias na iluminação pública também, promovendo assim o bem-estar e a dignidade dos que ali vivem.

Um dos representantes dos Jaminawá na comunidade disse: “Quero agradecer que o nosso prefeito está aqui hoje com a gente. Só há 10 dias que foi empossado. Ele veio visitar a nossa comunidade indígena e trouxe uma doação de peixe para o nosso povo. Bom começo que ele está fazendo, só temos que agradecer”, destacou.

O Prefeito Carlinhos do Pelado também expressou sua alegria de visitar e ouvir a comunidade dos povos originários e de fazer a entrega da doação de peixes.

“Estamos aqui neste sábado no bairro 28 de Maio e recebemos uma doação de peixe tilápia do amigo Betinho da Peixaria Reis. E escolhemos os nossos servidores da Secretaria de Obras e essa comunidade indígena para receber essa doação de peixe para eles comerem hoje e amanhã também. Estamos aqui felizes, os nossos amigos indígenas daqui também. E viemos trazer uma boa notícia para toda essa comunidade: vamos, já a partir da próxima semana, fazer um serviço de limpeza geral aqui no bairro e melhorar a iluminação também”, disse ele.

De repente, ouviu-se uma voz surpreendente e emocionante que vinha de uma idosa do povo Jaminawá na comunidade: “Nós não tínhamos mistura, só arroz.” Concluiu ela com um leve sorriso tímido no rosto, agradecendo ao prefeito pelo gesto carinhoso.