Nutricionista lança projeto ‘’Buscar o Balde” e promete transformação antes do Carnaval

O início de um novo ano é sempre um convite para mudanças e recomeços. É nesse espírito que o nutricionista Willian Cogo lança o Projeto Buscar o Balde, um programa inovador com o objetivo de ajudar pessoas a emagrecer de forma saudável, ganhar confiança e conquistar qualidade de vida.

Com início marcado para o dia 16 de janeiro e duração de 42 dias, o projeto oferece uma abordagem completa que combina alimentação, exercícios e suporte psicológico. A ideia é que os participantes cheguem ao Carnaval em sua melhor versão, tanto fisicamente quanto mentalmente.

O programa inclui uma série de recursos que tornam o processo de emagrecimento mais eficiente e motivador. Os participantes terão à disposição suplementos personalizados, desenvolvidos para potencializar os resultados de forma segura, e acompanhamento nutricional feito por uma equipe multidisciplinar. Além disso, o projeto oferece apoio psicológico em grupo, ajudando a fortalecer a mente e a superar os desafios emocionais comuns no processo de mudança de hábitos.

Outro diferencial do “Buscar o Balde” são os treinos gravados, que permitem flexibilidade para encaixar as atividades físicas na rotina, e os encontros ao vivo realizados três vezes por semana, onde os participantes poderão tirar dúvidas, trocar experiências e se manterem motivados. O acesso ao aplicativo GYMRATS também é um destaque. A plataforma traz desafios exclusivos que tornam a jornada ainda mais divertida, com direito a premiações para as cinco participantes que obtiverem os melhores resultados.

O idealizador do projeto explica que o principal objetivo é proporcionar uma transformação completa. “O ‘Buscar o Balde’ não é apenas sobre emagrecer, é sobre fortalecer a autoestima, cuidar da saúde e ajudar as pessoas a acreditarem no próprio potencial. Queremos mostrar que, com dedicação e suporte certo, é possível alcançar resultados incríveis e mudar de vida.”

Com uma proposta acessível e prática, o programa promete atender às necessidades de quem busca começar o ano com o pé direito e se preparar para o Carnaval com mais disposição, energia e autoconfiança.

As vagas para o projeto são limitadas, e as inscrições já estão abertas. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos canais oficiais e garantir sua participação no Projeto Buscar o Balde.

Esta é a oportunidade perfeita para iniciar 2025 com foco, saúde e transformação pessoal. Afinal, quem busca o balde, encontra resultados!