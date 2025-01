Nvidia revela poderosas GPUs RTX 5090, 5080 e 5070; veja specs e preços

Durante sua aguardada conferência na CES 2025, a Nvidia revelou a nova geração GeForce RTX 50 de placas de vídeo. Com a arquitetura Blackwell, os modelos são encabeçados pela potente GeForce RTX 5090, que introduz 32 GB de memória VRAM com o novo protocolo GDDR7 e muito consumo energético.

O novo modelo promete trazer um nível de performance bem superior em relação à sua concorrente, e opera com 4.000 TOPS de IA, enquanto a RTX 4090 possui apenas 1300 dessas unidades. O nível elevado de memória também será um importante diferencial, já que proporcionará uma largura de banda na casa 1,8 TB/s, acelerando a renderização dos quadros em games e tarefas profissionais.

Especificações e benchmarks da RTX 5090

Com tanto poder de fogo, a RTX 5090 também parece ser uma placa exigente em termos de consumo. A companhia ainda não revelou as especificações, mas já é possível ver um novo conector 12VHPWR angulado na região lateral da placa.

Quando o assunto são jogos, toda essa potência se traduz em mais frames por segundo e qualidade. A placa de vídeo entrega cerca de duas vezes mais desempenho que a RTX 4090, como é possível ver nos benchmarks abaixo, divulgados pela fabricante.

Além da força bruta, a placa de vídeo se destaca por trazer suporte para o DLSS 4, que usa inteligência artificial para aprimorar a experiência em games. Além do kit de tecnologias conhecido da solução, como upscaling via IA, a ferramenta agora conta com um múltiplo gerador de frames, permitindo ganhos ainda maiores de desempenho, mesmo com Ray Tracing completo em ação.

Especificações completas da RTX 5090

Núcleos NVIDIA CUDA : 21.760

: 21.760 Núcleos Tensor (IA): 3.352 AI TOPS de 5ª Geração

3.352 AI TOPS de 5ª Geração Núcleos de Ray Tracing : 318 TFLOPS de 4ª Geração

: 318 TFLOPS de 4ª Geração Clock Boost : 2,41 GHz

: 2,41 GHz Clock Base : 2,01 GHz

: 2,01 GHz Configuração de Memória Padrão : 32 GB GDDR7

: 32 GB GDDR7 Largura do Barramento de Memória : 512 bits

: 512 bits Arquitetura NVIDIA : Blackwell

: Blackwell Tecnologias suportadas : DLSS 4, Super Resolution, DLAA, Ray Reconstruction, Frame Generation, Multi Frame Generation, Reflex 2, PCI Express Gen 5, Resizable BAR, RTX Remix, entre outros.

: DLSS 4, Super Resolution, DLAA, Ray Reconstruction, Frame Generation, Multi Frame Generation, Reflex 2, PCI Express Gen 5, Resizable BAR, RTX Remix, entre outros. Resolução Digital Máxima : 4K a 480 Hz ou 8K a 120 Hz (com DSC – Display Stream Compression)

: 4K a 480 Hz ou 8K a 120 Hz (com DSC – Display Stream Compression) Conectores de Vídeo Padrão : 3x DisplayPort e 1x HDMI

: 3x DisplayPort e 1x HDMI Suporte a Múltiplos Monitores : Até 4 monitores simultâneos

: Até 4 monitores simultâneos Comprimento : 304 mm

: 304 mm Largura : 137 mm

: 137 mm Espessura: 2 slots

Qual o preço das RTX 50? Veja previsão de lançamento

Além desses anúncios, a Nvidia também revelou a chegada da nova GeForce RTX 5080 e GeForce RTX 5070, bem como os respectivos modelos para notebooks. A empresa também já apresentou os preços de cada um dos produtos para o exterior.

A RTX 5090 tem preço sugerido de US$ 1.999 (cerca de R$ 12.300 em conversão direta), enquanto a RTX 5080 custará US$ 999 (R$ 6.000), e a RTX 5070 chega por US$ 549 (R$ 3.300). Todos os modelos serão lançados a partir de janeiro.