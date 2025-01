O impacto da raiva na saúde: reflexões e cuidados

Você já se perguntou o que realmente te causa raiva? E mais importante, como essa emoção afeta seu corpo e sua saúde? Após um ataque de raiva, o corpo leva cerca de sete horas para retornar aos níveis normais de cortisol. Esse hormônio do estresse pode desregular a tireoide, inibir a digestão, elevar a glicose, reduzir o desempenho do cérebro e prejudicar a função de desintoxicação.

Será que vale a pena permitir que algo ou alguém tenha tanto poder sobre você? Quando não somos respeitados, ouvidos, compreendidos, ou quando somos ignorados ou caluniados, estamos dando um poder imenso a essas situações e pessoas. A raiva inflama nosso corpo, enchendo-o de cortisol, e nos adoece. Como disse Mahatma Gandhi, “Aprendi através da experiência amarga a suprema lição: controlar minha ira e torná-la como o calor que é convertido em energia. Nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo”.

Estatísticas de saúde

Estudos mostram que a raiva crônica pode levar a sérios problemas de saúde. Segundo a American Psychological Association, a raiva mal gerida está associada a um risco aumentado de doenças cardíacas, hipertensão e problemas digestivos. Além disso, a raiva pode comprometer o sistema imunológico, tornando o corpo mais suscetível a infecções e doenças.

Se você sempre faz o seu melhor e mesmo assim não é reconhecido, será que está fazendo isso para a pessoa certa? A vida é curta demais para perdermos tempo com quem não nos valoriza ou respeita. Para conviver com pessoas tóxicas, é essencial nos blindarmos com o antídoto do amor-próprio. Como disse Cherie Carter-Scott, “A raiva te torna menor, enquanto o perdão te força a crescer além do que você era”.

Ressignificando a vida

Aprenda a ressignificar sua vida e só dê poder ao que te faz bem, ao que te respeita e ao que te faz evoluir. Cuide de sua saúde mental, física e espiritual, mesmo que isso signifique afastar-se de pessoas e coisas que não lhe fazem bem. A raiva pode ser um sinal de que algo precisa mudar. Use-a como uma ferramenta para refletir sobre suas relações e escolhas. Lembre-se: você tem o poder de decidir o que merece sua energia e atenção. Priorize o que te faz feliz e saudável.

Dicas para gerenciar a raiva

Pratique a respiração profunda: Quando sentir a raiva surgindo, pare e respire profundamente. Isso ajuda a acalmar o sistema nervoso e reduzir os níveis de cortisol. Exercício físico: Atividades físicas como caminhada, corrida ou ioga podem ajudar a liberar a tensão acumulada e melhorar o humor. Escreva sobre seus sentimentos: Manter um diário pode ser uma forma eficaz de expressar e processar emoções negativas. Busque apoio: Conversar com amigos, familiares ou um terapeuta pode fornecer novas perspectivas e apoio emocional. Desenvolva habilidades de comunicação: Aprender a expressar suas necessidades e sentimentos de maneira assertiva pode reduzir conflitos e frustrações.

Com amor,

Maysa Bezerra

Estrategista & Storyteller