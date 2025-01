O que acontece agora no Canadá após a renúncia de Trudeau?

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, renunciou ao cargo e à liderança do Partido Liberal nesta segunda-feira (6) após nove anos no poder.

Trudeau afirmou que permaneceria como primeiro-ministro até que o partido escolhesse um novo líder.

A popularidade de Trudeau começou a cair há dois anos, em meio à insatisfação pública sobre os altos preços e a escassez de moradias.

Pesquisas mostram que os liberais perderão por margem ampla para os conservadores em uma eleição que deve ser realizada no final de outubro, independentemente de quem seja o líder.

Veja o que pode acontecer no Canadá:

Trudeau deixará o cargo imediatamente?

Não. Trudeau permanecerá como primeiro-ministro e líder do Partido Liberal no poder por enquanto.

Ao contrário do processo em outros países como a Austrália, onde os líderes do partido são eleitos pelos legisladores e podem ser removidos da noite para o dia, no Canadá eles são escolhidos por convenções especiais de liderança que podem levar meses para serem organizadas.

Quando as novas eleições serão realizadas?

Trudeau anunciou que o parlamento — que deveria retomar o trabalho em 27 de janeiro — seria prorrogado, ou suspenso, até 24 de março.

Isso significa que os partidos de oposição que originalmente planejaram revelar moções de desconfiança para derrubar seu governo minoritário o mais rápido possível após 27 de janeiro agora terão que esperar até algum momento em maio.

Isso acontece porque o governo controla a agenda para a maior parte de cada sessão. Se todos os partidos de oposição votarem juntos na moção, os liberais serão derrotados e uma nova eleição será convocada.

Como resultado, é improvável que uma nova eleição seja realizada antes de maio, no mínimo.

Quando o parlamento for retomado, o governo terá que revelar formalmente seus planos para a nova sessão no chamado Discurso do Trono. Os liberais não são obrigados a sujeitar isso a um voto de desconfiança.

O parlamento está programado para começar suas férias de verão no máximo em 20 de junho e se os liberais ainda estiverem no poder até então, uma eleição será realizada conforme programado no final de outubro.

Como os liberais poderiam ser removidos do poder?

De acordo com o calendário parlamentar original, a Câmara dos Comuns eleita deveria votar sobre medidas de gastos no final de março. Isso desencadearia um voto de confiança.

Não está claro se essa votação ainda seria agendada para o final de março e, se fosse, se os partidos da oposição votariam para derrubar os liberais, se eles são liderados por Trudeau ou por um novo líder do partido.

Os conservadores, que são os favoritos para vencer a próxima eleição, e o pequeno Partido Novo Democrata, de esquerda, deixaram claro que querem derrotar Trudeau em uma moção formal de desconfiança que eles próprios apresentaram.

Os liberais também podem ser derrubados por seu orçamento anual, que provavelmente seria revelado em abril. A votação inicial sobre a legislação que implementa o orçamento seria uma questão de confiança, mas o governo tem certa flexibilidade em relação a quando isso ocorreria.

Quanto tempo o partido tem para escolher um novo líder?

A questão principal é se o partido demorar muito para escolher um novo líder teria que disputar em uma eleição próxima com Trudeau ainda no comando. É provável, portanto, que anuncie uma disputa mais curta, projetada para garantir que o substituto de Trudeau esteja no cargo o mais rápido possível.

Quando Trudeau ganhou a liderança liberal em abril de 2013, a disputa durou exatamente cinco meses. Em 2006, durou quase oito meses.

Trudeau afirmou que pediu ao partido para iniciar o processo de escolha de um novo líder. O presidente liberal Sachit Mehra disse que convocaria uma reunião do conselho nacional do partido nesta semana para iniciar o processo. Ele não deu mais detalhes.

Um novo líder ajudaria os liberais a evitar a derrota?

As pesquisas indicam fortemente que os liberais perderão a eleição, não importa quem seja o líder. Mas a escala da derrota pode ser amenizada se Trudeau não estiver no comando.

Quem pode se candidatar para substituir Trudeau?

A perspectiva de uma derrota eleitoral pode desencorajar alguns candidatos, especialmente se o partido for esmagado e acabar sendo uma sombra do que é hoje.

Aqueles que podem concorrer incluem o Ministro da Inovação Francois-Philippe Champagne, a Ministra dos Transportes Anita Anand, a Ministra das Relações Exteriores Melanie Joly, bem como a ex-ministra das finanças Chrystia Freeland e Mark Carney, ex-governador do Banco do Canadá e do Banco da Inglaterra.

A tradição determina que Carney, atualmente presidente da Brookfield Asset Management, precisaria garantir uma cadeira no parlamento para assumir o cargo se ganhasse a liderança do partido.

Existe alguma outra forma de Trudeau ser forçado a sair?

O poder constitucional máximo no Canadá está com a Governadora Geral Mary Simon, que é a representante pessoal do Rei Charles da Grã-Bretanha, o chefe de estado. Ela pode, em teoria, remover Trudeau, mas não há praticamente nenhuma chance de isso acontecer.

“O governador geral não demitirá um primeiro-ministro que ainda tem a confiança dos Comuns”, disse Philippe Lagasse, professor e especialista constitucional da Universidade Carleton de Ottawa.