Oficial DJI Flip: o drone dobrável exclusivo com raios de bicicleta

Mas o Flip custa apenas US$ 439 completo com um controle de joystick RC-N3 básico que permite que você use seu telefone como uma tela, além dos modos de lançamento de sua mão; um kit de US$ 779 vem com três baterias, um estojo de transporte e um controle DJI RC 2 mais capaz com uma tela de 700 nits visível à luz do dia. As versões DJI Mini 4 Pro de cada um dos mesmos kits custam US$ 959 e US$ 1.099, respectivamente, uma diferença de US$ 320.